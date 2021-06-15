 

«Хорошо поёт»: Лукашенко предложил отправить Романа Протасевича на «Евровидение»

15.06.2021, 17:38, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил участие арестованного оппозиционера Романа Протасевича в конкурсе «Евровидение» в 2022 году.

По его словам, он готов лично просить об этом председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

– Идея мне нравится. Протасевич отлично поёт, я сам слышал. Мы заодно и удовлетворим требование европейцев. Они же не хотели пускать «Галасы з места» – отличную группу. Видите ли, она провластная. Зачем вообще поднимать эту тему, ведь конкурс песни не должен быть политическим. Им бы хотелось, чтобы спел оппозиционер – вот мы им и делегируем Протасевича. Он и оппозиционер, и поёт хорошо. Европе должно понравиться, – заметил Лукашенко.

Александр Лукашенко предложил отправить Протасевича на «Евровидение»Белорусский лидер добавил, что поскольку в отношении оппозиционера возбуждено уголовное дело, то принять участие в мероприятии он сможет исключительно в дистанционном формате.

– Собственно говоря, другого выхода и нет. Тем более, ковид пока никто не отменял. В этом году Австралия пела по видеосвязи, чем мы хуже? Кроме того, европейцы закрыли для «Белавиа» небо. Как мы его к вам доставим? Клип тоже снимем ему красивый, в лучших традициях «Песняров», – заключил белорусский лидер.

Ранее организатор «Евровидения» Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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