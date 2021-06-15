 

Новые Apple iMac вышли с бракованными подставками

15.06.2021, 15:38, Новости дня
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После выхода на рынок моноблоков iMac 2021 оказалось, что часть выпущенных в продажу устройств имеют весьма неприятный производственный брак. При установке на подставку они становятся перекошенными.

По словам экспертов, пока трудно оценить масштабы проблемы, так как большинство изготовленных iMac 2021 все еще находятся на складах. Однако ясно, что она носит системный характер.

На работоспособность моноблока это, конечно же, никак не влияет. Однако серьезно пострадала репутация Apple как производителя исключительно высококачественной продукции. Если огрехи допускаются в таких мелочах, то чего ожидать от действительно сложных узлов устройства, риторически спрашивают пострадавшие пользователи.



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