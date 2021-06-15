Умные часы Apple Watch Series 7 выходят с датчиками температуры тела и уровня сахара в крови

По имеющейся информации, новые версии умных часов Apple Watch Series 7 получат дополнительные функции. «Яблочная» компания намерена делать свои смарт-гаджеты все более умными, отмечают эксперты.

В данном случае, будет добавлена функция постоянного измерения температуры тела и уровня сахара в крови. Понятно, что для целой категории пользователей это отличная новость, так как использование таких умных часов решает важные проблемы.

Ожидается, что указанные функции появятся в наручных устройствах до конца текущего года. Прежде, чем принять решение об их добавлении, производитель провел тщательное исследование рынка, чтобы определить реальные спрос на такого рода функционал.