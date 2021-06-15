 

Опубликованы характеристики новой модели смартфона OnePlus Nord N200

15.06.2021, 15:38, Новости дня
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Инсайдер Эван Блэсс опубликовал в сети подробную информацию о характеристиках нового смартфона OnePlus Nord N200, который еще не был представлен официально.

В частности, он сообщает, что новая модель мобильного гаджета выйдет с поддержкой стандарта связи 5G. Также инсайдер сообщает о наличии платформы Snapdragon 480 и достаточно большого экрана с диагональю 6,49 дюйма. Частота смены кадров здесь составит 90 Гц.

Объем оперативной памяти в смартфоне не самый большой – 4 Гб. Плюс базовая модель получит 64 Гб основной памяти. К аккумулятору емкостью 5000 мАч прилагается зарядное устройство мощностью 18 Вт. На смартфоне будет предустановлена операционная система Android 11. Вес гаджета – 189 г.



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