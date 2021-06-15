 

Ученые: Пациенты с раком подвержены высокому риску смертности от COVID-19

15.06.2021, 15:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, которые представляют Университет Алабамы, провели новое исследование, касающиеся коронавируса. Оказалось, что высокому риску смертности от COVID-19 подвержены пациенты с раком.
В когорте N3C исследователи зафиксировали более 398 тысяч онкобольных людей. Из них у почти 16% пациентов диагностировали коронавирусую инфекцию. Чаще всего испытуемые страдали от рака предстательной железы, кожи, крови, ЖКТ и молочной железы. Высокий риск смертности у этих пациентов исследователи связали с такими факторами как: мужской пол, возраст от 65 лет, наличие множественных опухолей и злокачественных гематологических новообразований, индекс коморбидности Чарлсона от 4. Также чаще всего к летальному исходу COVID-положительных онкобольных приводило то, что они накануне проходили курсы химиотерапии.

После полученных результатов исследования исследователи пытаются понять, как на исход различных видов рака может повлиять вакцинация пациентов. Кроме этого, нужно понимать, как при COVID-19 продолжать лечение онкобольных.

Источник: medicalinsider.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Сколько лет жизни забирают у людей свалки токсических отходов

19.11 / Столичный житель ограбил квартиру в Подмосковье

30.07 / Белым по черному

30.08 / Мнение: Митинг в Минске. 30.08.2020.

17.11 / Мнение: Россия – южный тип беспредела над населением

23.02 / Солонка

18.10 / Самый жуткий звонок в Службу Спасения 911

31.01 / Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

21.05 / Антитела к SARS-CoV-2 сохраняются через год после заражения исходным штаммом вируса

07.08 / Ученые: Ожирение может привести к шизофрении и болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика