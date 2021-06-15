Ученые: Пациенты с раком подвержены высокому риску смертности от COVID-19

Ученые, которые представляют Университет Алабамы, провели новое исследование, касающиеся коронавируса. Оказалось, что высокому риску смертности от COVID-19 подвержены пациенты с раком.

В когорте N3C исследователи зафиксировали более 398 тысяч онкобольных людей. Из них у почти 16% пациентов диагностировали коронавирусую инфекцию. Чаще всего испытуемые страдали от рака предстательной железы, кожи, крови, ЖКТ и молочной железы. Высокий риск смертности у этих пациентов исследователи связали с такими факторами как: мужской пол, возраст от 65 лет, наличие множественных опухолей и злокачественных гематологических новообразований, индекс коморбидности Чарлсона от 4. Также чаще всего к летальному исходу COVID-положительных онкобольных приводило то, что они накануне проходили курсы химиотерапии.

После полученных результатов исследования исследователи пытаются понять, как на исход различных видов рака может повлиять вакцинация пациентов. Кроме этого, нужно понимать, как при COVID-19 продолжать лечение онкобольных.

Источник: medicalinsider.ru