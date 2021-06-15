Ученые выяснили, что младенцы способны вырабатывать сильный иммунный ответ на SARS-CoV-2

Одно из новых исследований продемонстрировало, что маленькие дети способны на формирование сильного иммунного ответа на SARS-CoV-2. А именно, в отличие от взрослых, у младенцев может вырабатываться сравнительно высокий уровень защиты, при котором иммунные клетки и антитела сопротивляются COVID-19.

В то время, когда вокруг бушует пандемия, дети, потенциально, подвергаются гораздо меньшей опасности серьезного заболевания COVID-19, чем взрослые, что весьма неожиданно. Тем не менее, у младенцев, как известно, часто наблюдаются уязвимости перед тяжелыми заболеваниями, вызываемыми рядом прочих респираторных вирусов, таких как RSV (респираторно-синцитиальный вирус) и грипп.

Исследовательской группой были оценены данные иммунных ответов у четырех выздоровевших малышей трехмесячного возраста с прежде подтвержденным COVID-19. В марте 2020 года они вмести с родителями были помещены на лечение с наличием легкого фебрильного заболевания. Контрольные взрослые, также прежде имели подтвержденный COVID-19 и выздоровели. Исследователями было обнаружено, что малыши способны к вырабатыванию относительно высоких уровней иммунных клеток и антител, обеспечивающих специфическую защиту от COVID-19, в сравнении с взрослыми.

Отчеты по результатам данного исследования окажут огромную помощь с объяснением того, по какой причине дети имеют максимальную защиту при тяжелой форме COVID-19, в то время, когда они наиболее уязвимы к прочим подобным заболеваниям.

«Подробный анализ этой полезной информации очень поможет в разработках вакцин против COVID-19 в будущем. Такие вакцины смогут обеспечить стимуляцию и имитацию сигнатур, подобных этому защитному иммунитету», — выражает надежду один из исследователей.

Источник: aobe.ru