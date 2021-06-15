Российские ученые представили основу для световых компьютеров будущего

Российскими учеными был разработан новейший материал, который будет использоваться для создания «световых компьютеров». Его создание базируется на основе смеси кремния с германием.

В современном мире развитие технологий идет бешеными темпами. Потребность в быстрой обработке больших объемов информации с каждым днем становится все более актуальной, и спрос на более мощные компьютеры постоянно нарастает. Научный мир неустанно трудится в этом направлении, предлагая все новые, всевозможные решения этой проблемы. Свою лепту в эту область удалось привнести и российским ученым.

По мнению экспертов, будущее за световыми компьютерами. В скором времени они придут на замену многим, существующим ныне устройствам. При использовании этого инновационного материала, который был разработан отечественными специалистами, скорость работы компьютеров многократно возрастет. Она станет выше приблизительно в тысячу раз. Эта технология была создана по принципу поглощения и излучения частиц света материалом.

Российские специалисты утверждают, что данная технология близка к предельной мощности компьютера. Так как этапы развития электроники идут за счет уменьшения размеров транзисторов, то в скором времени, возможно, они станут настолько крошечными, что это может привести к тупиковой ситуации. Поэтому усилия ученых направлены на разработку новейшей методики по созданию электронных устройств, которая сможет наметить альтернативную траекторию развития современных технологий и поможет выстроить новую методику в построении электронных агрегатов.

Источник: rusargument.ru