 

В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V»

15.06.2021, 15:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео о дискриминации вакцины «Cпутник V» было заблокировано по причине несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявили в Google.

YouTube блокировал ролик о дискриминации вакцины «Cпутник V» из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, информирует ТАСС.

Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V».

Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / Умерла звезда «Полицейской академии»

08.06 / В Москве 700 посетителей ТРЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

23.01 / Караулов: Навальнята станут вокруг каждой урны! И ничего вкинуть не дадут. А деньги у них будут с Запада

27.08 / Kurier – в общении с Путиным помогут не реверансы, а диалог на равных

24.02 / Канадский парламент признал геноцидом действия Пекина в отношении уйгуров

21.10 / В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве проведут военный парад – указ Зеленского

16.04 / Рэпер Серега: Единственная девушка, которой я сделал предложение, мне отказала

12.08 / Военные и милиция заняли центр Минска

30.08 / Обнаружен эффективный метод лечения рака мозга у детей

07.12 / Саакашвили: Порошенко заменили Зеленским, но воры продолжают оставаться безнаказанными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика