В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V»

Видео о дискриминации вакцины «Cпутник V» было заблокировано по причине несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявили в Google.

YouTube блокировал ролик о дискриминации вакцины «Cпутник V» из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, информирует ТАСС.

Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V».

Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела.