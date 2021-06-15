Стартовала разработка глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

Официально началась разработка под эгидой ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью, которая должна завершиться в течение двух с половиной лет, сообщил замдиректора Департамента международной информационной безопасности МИД Дмитрий Букин на XII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

«Наконец-то официально дан старт разработке всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информпреступностью в рамках созданного по инициативе РФ специального межправительственного комитета открытого состава. Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки Организации Объединенных Наций в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой», – передает его слова ТАСС.

Ранее в МВД заявили, что с начала 2021 года количество преступлений в сфере IT выросло более чем на треть.