 

Стартовала разработка глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью

15.06.2021, 15:31, Новости дня
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Официально началась разработка под эгидой ООН всеобъемлющей конвенции по борьбе с информпреступностью, которая должна завершиться в течение двух с половиной лет, сообщил замдиректора Департамента международной информационной безопасности МИД Дмитрий Букин на XII международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

«Наконец-то официально дан старт разработке всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информпреступностью в рамках созданного по инициативе РФ специального межправительственного комитета открытого состава. Этот шаг демонстрирует понимание международным сообществом серьезности угрозы киберпреступности и безальтернативности площадки Организации Объединенных Наций в качестве платформы для разработки необходимых универсальных международных правил борьбы с этой глобальной угрозой», – передает его слова ТАСС.

Ранее в МВД заявили, что с начала 2021 года количество преступлений в сфере IT выросло более чем на треть.



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