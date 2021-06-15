 

Мамедов: Украина ждет от МУС открытия полноценного расследования преступлений России на Донбассе и в Крыму

15.06.2021, 15:30, Новости дня
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“Завершается девятилетняя каденция прокурора Фату Бенсуды. Под ее руководством МУС признал факты совершения тяжких преступлений на оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса. Украина надеется на следующий шаг – открытие полноценного расследования. Благодарим за сотрудничество”, – отметил Мамедов.

Завершується 9-річна каденція Прокурора @IntlCrimCourt Фату Бенсуди. За її керівництва #ICC визнав факти вчинення найтяжчих злочинів на окупованих РФ територіях Криму та Донбасу. Україна сподівається на наступний крок – відкриття повноцінного розслідування. Дякуємо за співпрацю *

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 15, 2021

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

11 декабря 2020 года Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. Суд начал предварительное изучение ситуации в Украине еще в апреле 2014 года.

Офис генерального прокурора Украины также направил в МУС доказательства, подтверждающие убийства и ранения украинских военных во время Иловайского котла в августе 2014 года, а также событий при обороне донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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