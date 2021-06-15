Папа Римский назначил своего представителя в Украине

Таким образом, Папа поднес Кульбокаса до архиепископского сана.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974г. Вступил на дипломатическую службу Святого Престола в 2004г. и служил в Папских представительств в Ливане, Нидерландах, России и в Секции отношений с государствами Государственного Секретариата. С 2020 года работает в Апостольской нунциатуре в Кении.

Владеет английским, испанским, итальянским, русским и французским языками.

Контекст:

С 2015 года до июня 2020 года Апостольским нунцием в Украине был архиепископ Клаудио Гуджеротти. 4 июля Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

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