 

Кулеба: РФ угрожает закрыть миссии ОБСЕ на границе с Украиной. Цель очевидна

15.06.2021, 15:30, Новости дня
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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 июня на брифинге с председателем ОБСЕ Анн Линде в Киеве, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр подчеркнул, что РФ последовательно презирает ОБСЕ. 

“Москва отказалась объяснить концентрацию своих войск в рамках Венского документа, а это обязательство его участников, подрывает доверие, выйдя из договора по открытому небу”, – пояснил он.  

Кулеба напомнил, что в мае Россия помешала продлению мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной на стандартный четырехмесячный период, сократив его вдвое. 

“А сейчас угрожает полных закрытием этих миссий. Цель этих усилий для всех очевидна – Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хотя-бы что-нибудь из тех военных усилий, которые предпринимает Россия вдоль украинской границы. Украина настаивает, что миссия “Гуково” и “Донецке” должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России к ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция и действия этой организации, и Украина всегда будет стоять на стороне ОБСЕ в этой борьбе”, – добавил Кулеба. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации объединенных наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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