В Украине начали прививать нардепов вакциной от Pfizer

В документе сказано, что вакцинация нардепов, которые изъявили желания получить прививку от коронавируса, будет проходить в здании Рады с 15 по 18 июня с использованием вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Фото: BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)

Нардеп от “Слуги народа” Роман Грищук сообщил в Facebook, что уже получил первую дозу вакцины. Он также признал киевлян воспользоваться возможностью вакцинироваться в Международном выставочном центре 17–18 июня.

https://www.facebook.com/romagrishchuk/posts/1664702623713951

В комментариях Грищук отметил, что получил прививку вакциной от Pfizer-BioNTech, и сообщил, что его жена будет вакцинироваться препаратом CoronaVac – его сейчас используют в центрах вакцинации.

В начале мая в Минздраве отказались сообщать журналистам, кто из нардепов уже получил прививку от коронавируса, сославшись на медицинскую тайну.

В июне Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 14 июня в Киеве начнется вакцинация от COVID-19 государственных служащих – сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,8 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,5 млн человек, завершили вакцинацию 260,7 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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