В Украине начали прививать нардепов вакциной от Pfizer
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В документе сказано, что вакцинация нардепов, которые изъявили желания получить прививку от коронавируса, будет проходить в здании Рады с 15 по 18 июня с использованием вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Фото: BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
Нардеп от “Слуги народа” Роман Грищук сообщил в Facebook, что уже получил первую дозу вакцины. Он также признал киевлян воспользоваться возможностью вакцинироваться в Международном выставочном центре 17–18 июня.
https://www.facebook.com/romagrishchuk/posts/1664702623713951
В комментариях Грищук отметил, что получил прививку вакциной от Pfizer-BioNTech, и сообщил, что его жена будет вакцинироваться препаратом CoronaVac – его сейчас используют в центрах вакцинации.
В начале мая в Минздраве отказались сообщать журналистам, кто из нардепов уже получил прививку от коронавируса, сославшись на медицинскую тайну.
В июне Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 14 июня в Киеве начнется вакцинация от COVID-19 государственных служащих – сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.
Контекст:
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,8 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,5 млн человек, завершили вакцинацию 260,7 тыс. украинцев.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет