Times – Италия запретила молодым людям использовать AstraZeneca после смерти 18-летней школьницы

Власти Италии запретили использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет после смерти от тромбоза в прошлый четверг 18-летней девушки в Лигурии, пишет The Times. Как напоминает газета, Италия неоднократно меняла свои рекомендации по использованию AstraZeneca, однако местные власти отныне требуют от правительства чётких инструкций в отношении препарата.



Reuters

Кампания по вакцинации в Италии пришла в беспорядок после того, как эксперты запретили использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет, пишет The Times. Как передаёт газета, ограничение на использование вакцины было введено после смерти от тромбоза в прошлый четверг 18-летней девушки в Лигурии, сделавшей первый укол 25 мая.

У «многообещающей баскетболистки» Камиллы Канепа, готовившейся к школьным экзаменам, случилось кровоизлияние в мозг и тромбоз в брюшной полости. Эта смерть вызвала тревогу из-за её возможной связи с введением вакцины, хотя, как утверждается, девушка также принимала гормональное лекарство, способное стать причиной возникновения тромбов.

На следующий день после трагедии правительственные эксперты запретили использование вакцины для людей в возрасте до 60 лет, пишет издание. Миллион итальянцев в этой возрастной категории, ожидающие второго укола препаратом AstraZeneca, должны взамен получить вакцину Moderna или Pfizer.

Как передаёт газета, Канепа получила укол в порядке очереди на одном из многочисленных «дней открытых дверей» вакцины AstraZeneca, проводимых для молодых людей по всей Италии с целью истратить излишки препарата. Сегодня около 47% итальянцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Италия неоднократно меняла свои рекомендации по использованию AstraZeneca, напоминает The Times. Первоначально в них говорилось, что препарат может использоваться только для лиц в возрасте до 55 лет, поскольку данные о реакции на прививку пожилых людей ограничены. В марте страна прекратила использование оксфордской вакцины из-за опасений по поводу тромбов у молодых людей, а затем возобновила её применение, но рекомендовала органам здравоохранения сосредоточить усилия на вакцинации пожилого населения, не исключая, при этом, использование препарата для молодёжи. Глава итальянского агентства по лекарственным средствам Никола Магрини заявлял тогда, что вакцина «безопасна и эффективна для всех возрастов».

После смерти Канепы глава службы здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато заявил , что ему надоели «рекомендации», а не чёткие инструкции от правительства. «Они должны сказать «да» или «нет», — подчеркнул он.

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам отметил, что девушке не следовало делать укол из-за её возраста. При этом чиновник «ещё больше запутал дело», ответив на вопрос, следует ли запретить AstraZeneca и для людей старше 60 лет: «Да, и это вариант, который рассматривают многие страны, такие как Франция и Германия».