 

В Эстонии назвали сроки прекращения финансирования русских школ

15.06.2021, 15:04, Новости дня
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Власти Эстонии прекратят финансировать русские школы и детсады с 2035 года, сообщила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.

«Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», – сказала она на «Радио 4», передает ТАСС.

Каллас отметила, что этот план, по ее мнению, не является попыткой притеснить русскую общину. «Ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной, – добавила Каллас.

По ее словам, министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. «То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Знание своих корней, своего родного языка – все это останется», – сказала премьер Эстонии.

Она также отметила, что эту реформу образования министерство образования и науки разработало в период, когда его возглавляла представитель отстаивающей интересы русскоязычного населения Центристской партии Майлис Репс.

«Программа развития эстонского языка, которая прошла через Рийгикогу (парламент), на самом деле была составлена министром образования и науки Центристской партии во время работы предыдущего правительства. В ней стратегическая цель № 3 предусматривает, что все жители Эстонии владеют эстонским языком и ценят владение другими языками, осуществляется переход на преимущественно эстонское обучение. Это значит, что в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, учебная деятельность ведется на эстонском языке», – добавила Кая Каллас

В сентябре прошлого года эстонская Партия реформ представила в парламенте законопроект о полной ликвидации русскоязычного образования в школах и детских садах. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Эстония возобновила атаки на русский язык.

В апреле министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна сообщила, что план полного перехода школьного образования на государственный язык будет готов к ноябрю. В начале июня премьер-министр Кая Каллас сказала, что переход на образование на эстонском языке состоится не позднее 2035 года.



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