Волгоградского муфтия избили из-за конфликта на дороге

В Волгоградской области муфтия регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифаха Мохамада избили во время дорожного конфликта, сообщили в региональном ГУ МВД.

Мутфий заявил, что происшествие случилось в городе Волжский в понедельник, он остановился на пешеходном переходе, пропуская пожилого мужчину, передает РИА «Новости»

«Там круговое движение довольно опасное, а рядом ехал джип. Водитель, видимо, хотел успеть проскочить, но из-за меня был вынужден тоже остановиться. А потом он начал на меня кричать, ругаться матом. Я попросил прекратить, мы оба люди немолодые, но он не прекращал. Я вышел из машины, чтобы его успокоить, но разговора не вышло, он меня избил и сбежал», – рассказал священнослужитель.

Он успел снять на фото подозреваемого и написал заявление в полицию. По словам муфтия, ему сломали нос, также у него зафиксировано сотрясение головного мозга.

В полиции подтвердили факт происшествия. «(Есть) факт обращения с заявлением по факту получения в дорожном конфликте между двумя автомобилистами травм волжским муфтием. Все участники конфликта установлены, по заявлению проводится проверка», – указали в ведомстве.