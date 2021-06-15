В стенограмме на сайте Кремля не опубликовали фразу Путина «мне все равно»

…из ответа на вопрос NBC об Алексее Навальном.

В стенограмме на сайте Кремля отсутствует фраза «мне все равно», которую президент РФ Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос журналиста NBC Кейра Симмонса о политике Алексее Навальном. На различия в двух версиях интервью обратил внимание «Дождь».

Во время интервью журналист задал Путину вопрос, может ли он гарантировать, что Навальный «покинет тюрьму живым и здоровым». Судя по стенограмме на сайте NBC, Путин сказал фразу «мне все равно» после того, как он начал рассуждать о местах лишения свободы в России, не упоминая имя политика, а журналист Кейр Симмонс подчеркнул, что человека, о котором они говорят, зовут Алексей Навальный.

Также в расшифровке Кремля нет дословной цитаты журналиста NBC, который заявил, что «люди заметят, что вы не сказали, что он (Навальный — ред.) выйдет из тюрьмы живым».

Путин: Послушайте, у нас такие решения принимает не президент, такие решения принимает суд — освобождать, не освобождать. <…> когда-то в Петербурге был, на меня произвели тяжелое впечатление медицинские службы мест лишения свободы. Но за это время, надеюсь, кое-что сделано для того, чтобы ситуация улучшилась. Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы.

Симмонс: Его зовут Алексей Навальный. Люди заметят, что вы не были готовы сказать…

Путин: Ой, я не … я … мне все равно.

Симмонс: …что он выйдет из тюрьмы живым.

Версия NBC. Жирным шрифтом выделены слова, которые отсутствуют в расшифровке на сайте Кремля.

Также в расшифровку интервью, опубликованную на сайте Кремля, не включили упоминания российских СМИ — «Медузы» и VTimes, которые в РФ внесены Минюстом в список СМИ-иностранных агентов, заметила сама «Медуза». В стенограмме NBC журналист говорит: «Буквально каждый деятель несистемной оппозиции привлекается к уголовной ответственности. В журналистике — «Медуза» и VTimes получили метки «иностранных агентов» — и находятся на грани уничтожения».

На сайте Кремля этот фрагмент приведен так: «И вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями, также журналисты, многим дают статус иностранных агентов, и это вызывает, собственно, серьезный сбой в их деятельности»

Путин дал интервью телеканалу NBC 11 июня в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Оно стало первым интервью российского президента американским СМИ за последние три года — в 2018 году Путин давал интервью Fox News, когда пост президента США занимал Дональд Трамп. Журналист и президент РФ говорили о киберпреступлениях, Навальном, оппозиции и законе об иностранных агентах, обмене заключенными с США, экстренной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании в Беларуси экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги и о других проблемах.

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Что Владимир Путин рассказал в интервью американскому телеканалу NBC накануне встречи с Джо Байденом

Саммит Байдена и Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Встреча глав двух государств будет первой с момента вступления президента США в должность. Кремль заявлял, что президенты планируют обсудить перспективы двусторонних отношений, а также международную повестку, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Байден подчеркивал, что хочет обсудить проблему прав человека.

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