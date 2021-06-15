Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые поцеловались на публике после слухов о воссоединении

Теперь уже точно никаких сомнений нет в том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе– папарацци “застукали” пару за жарким поцелуем. Знаменитости дали волю чувствам во время семейного ужина по случаю дня рождения сестры Джей Ло Линды, которой на днях исполнилось 50 лет. Праздник состоялся в ресторане Nobu в Малибу, и на нем присутствовали самые близкие люди из окружения Джей Ло: ее мама Гваделупе и дети от музыканта Марка Энтони – 13-летние Эмма и Макс.

Как видно из опубликованного изданием Page Six видео, дети легко и просто общались со старым новым другом мамы. Похоже, семья одобрила новые отношения Дженнифер, и, как утверждают анонимные источники, близкие к паре, особенно рада воссоединению Лопес и Аффлека мама певицы – Гваделупе Лопес.

Раньше мама Дженнифер и Бен были очень близки. Они оба любят азартные игры и вместе весело проводили время в Лас-Вегасе. Она очень рада, что они снова вместе. Гуадалупе любила Бена. Ей было грустно, когда они разошлись много лет назад. А Дженнифер очень близка со своей мамой. Для нее очень важно, чтобы человек, с которым она была, ладил с ее мамой, – рассказал источник изданию People.

Напомним, что первые слухи о воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес с 48-летним Беном Аффлеком спустя 17 лет после окончания романа, появились почти сразу, как только певица объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.

Дженнифер Лопес с сестрой Линдой Джей Ло с мамой и дочкой

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 год