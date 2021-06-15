Вытянут силуэт и подчеркнут стройность: как выбрать идеальную юбку

Такая одежда, как юбки, есть в гардеробе каждой женщины. Они разнообразны по фасонам, но чтобы обеспечить идеальную посадку на фигуре, нужно подбирать удачные модели. Чаще всего женщины стремятся выглядеть стройнее, поэтому предлагаемая инструкция по выбору идеального фасона на весну-лето поможет найти такую юбку, которая будет визуально вытягивать силуэт и удлинять ноги.

Высокая талия

Юбка визуально сделает женщину стройнее, если она имеет высокую посадку. Такая модель подчеркивает талию и делает ноги длиннее. Чтобы усилить такой эффект и сделать силуэт более вытянутым и выразительным, можно дополнить комбинацию широким ремнем, что еще сильнее подчеркнет талию.

Мини-юбки с запахом и высокой посадкой

Юбки такого кроя способны визуально сделать ноги стройнее и длиннее. Причем добиться такого эффекта вполне возможно даже без высоких каблуков. Ноги будут казаться длиннее, даже если надеть вместе с юбкой грубые ботинки на тракторной подошве.

Модели миди с запахом

На такую модель тоже стоит обратить внимание. Главное, не ошибиться с длиной. Отличное решение – юбка чуть выше косточки: она подчеркнет тонкие лодыжки, в итоге фигура станет выглядеть стройнее. В то время как юбки, заканчивающиеся в самой широкой части голени или чуть выше, наоборот, визуально прибавят несколько лишних сантиметров.

Юбки миди с высокой обувью

Такое сочетание дает хороший эффект, если юбка и высокая обувь подобраны точно в тон. Таким образом можно получить плавное перетекание одного слоя в другой с размыванием границы между ними. Единство цвета и сплошная вертикаль в образе способны вытянуть силуэт.

Модели с высокими разрезами

Такие юбки великолепно справляются с задачей по удлинению силуэта. Более того, они придают образу соблазнительности и подчеркивают красоту ног. Дополнить такой образ можно высокими сапогами – эффект будет потрясающим!

Плиссированные юбки

Такие модели также делают фигуру визуально стройнее, но только при одном условии – они должны быть выполнены из высококачественного материала. Это могут быть ткани, которые хорошо держат форму, или совсем легкие и невесомые. Главное, чтобы они плавно двигались во время ходьбы и не прилегали к телу.

Асимметричный крой

Помогут украсить и удлинить фигуру и юбки асимметричного покроя. Мягкие драпировки, неровная линия края, наличие диагональных линий в образе – все это визуально вытягивает силуэт. В сочетании с высокой посадкой и подходящей длиной можно легко получить желаемый результат.

Модели с принтом

Добиться нужного эффекта помогут юбки с принтом. Нижняя часть тела будет выглядеть более стройной и вытянутой, если юбка имеет вертикальный неяркий рисунок. Это может быть, например, классическая полоска, но линии должны быть нечастыми, тонкими и не слишком контрастными по отношению к основному тону ткани.

Альтернативой полоске может стать актуальный принт этого сезона – клетка, которая впрочем практически никогда не выходит из моды. Главное в этом случае, чтобы рисунок не был слишком контрастным. Желательно отдавать предпочтение моделям с диагональным расположением клетки.