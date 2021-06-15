 

В компании Samsung намерены выпускать процессоры Snapdragon 895

15.06.2021, 14:42, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, новая модель процессора Snapdragon 895, разработанного специалистами Qualcomm, будет изготовляться не в TSMC, а на производственных мощностях корейской компании Samsung.

«Самсунг», кстати, собирается со следующего года именно этот чип устанавливать на все свои флагманские мобильные устройства.

Источники также сообщают, что в основу процессора Snapdragon 895 будут положены ядра Cortex-X2, А710 и А510. Речь идет о комбинации, уточняют специалисты, а не об альтернативном выборе. Кроме того, процессор будут выпускать по технологии 4 нм, что автоматически улучшит такие показатели, как производительность и энергоэффективность. По слухам, разместить производство на TSMC не получается из-за чрезмерной загруженности линий.



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