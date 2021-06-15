 

Финские и японские компании объединились для разработки сетей 6G

15.06.2021, 14:42, Новости дня
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Компания Nokia объявила, то присоединяется к международной группе компаний, которые хотят совместно разрабатывать новое поколение беспроводной связи 6G. На сегодня в ней состоят крупные консорциумы и компании их Финляндии и Японии, сообщают СМИ.

До внедрения сетей 6G, разумеется, еще далеко. Мир еще должен «переварить» недавно появившийся стандарт сверхбыстрой передачи данных 5G. Однако разработчики из крупных высокотехнологических компаний смотрят далеко в будущем.

По мнению экспертов, говорить о 6G нужно уже сейчас. Те операторы и производители, которые вовремя включатся в работу, наверняка станут и лидерами по внедрению нового формата спустя некоторое количество лет. Будущее куется сегодня.



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