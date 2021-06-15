 

Игорь Коротченко: «РФ может жестко ответить на провокации у границ»

15.06.2021, 14:36, Разное
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Игорь Коротченко заявил, что РФ может жестко ответить на провокации со стороны США в Черном море на приграничных территориях. По его словам, новая холодная война между Москвой и Вашингтоном «вступила в горячую фазу».
Ранее в прессе появилась информация о входе эсминца «Лабун» ВМС США в Черное море. В Штатах заявили, что корабль был направлен туда для обеспечения безопасности в регионе. Политические эксперты связывают его появление с грядущей встречей Джо Байдена и Владимира Путина.
«Серьезных провокаций ждать не стоит, так как те, кто их может совершить, прекрасно понимают, что за ними последует жесткий ответ. Командиры НАТО это знают. РФ готова дать отпор в случае накала обстановки», – пояснил Коротченко.

Владимир Путин ранее заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит считать «пустой болтовней». Альянс давно планирует провести расширение, ввиду чего РФ стоит готовиться к принятию мер при необходимости. Если НАТО получит возможность разместить ракеты на Украине, то период их подлета до Москвы сократится до 10 минут.

Источник: rusvesna.su



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