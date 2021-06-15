 

Ученые: Анализ активности генов поможет выбирать эффективное лечение опухолей почек

15.06.2021, 14:36, Разное
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Специалисты, которые представляют Мичиганский университет медицины, проанализировали активность генов при различных видах опухоли почек. Отличия, которые они выявили, помогут в выборе наиболее эффективного лечения почечной карциномы.
По словам ученых, успех лечения зависит от того, настолько точно используются биомаркеры и правильно ли назначена терапия. Для того, чтобы выявить особенности раковых клеток при опухоли почек, эксперты использовали метод РНК-секвенирования. Копии в образцах сравнили с последовательностью оригинальных фрагментов, содержащихся в ДНК. Ученые выявили, что среди злокачественных и доброкачественных опухолей были похожие профили активности генов. Также были отмечены различия при распространении онкологических клеток на соседние ткани. Эксперты составили корреляции между ними и выживаемостью пациентов, а также ответом опухолей на терапию.

Как отметил доктор Арул Чинайян, который работает в Мичиганском центре трансляционной патологии, исход лечения во многих случаях зависит от того, как рак распространяется по клеточному эпителию. Благодаря новому исследованию исследователи поняли, как происходит процесс «озлокачествления». Эти данные помогут при выборе правильной терапии при почечных опухолях.

Источник: inscience.news



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