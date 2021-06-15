Давид Манукян раскритиковал Премию «Муз-ТВ» и пошутил над Ольгой Бузовой

Анна Манукян, мать известного рэпера, поздравила своего сына с Днем блогера. Она поделилась шуточным видео с Давидом Манукяном в главной роли, в котором он раскритиковал Премию «Муз-ТВ» и свою экс-возлюбленную Ольгу Бузову.

На кадрах блогер запечатлен в спортивном костюме, щелкающим семечки. Мать артиста описала эту картину как: «Когда жизнь после «Муз-ТВ» не задалась». Дава заявляет, что ему «не дали тарелку, поэтому он ест из рук». Таким образом он высмеял организаторов Премии за то, что не получил награду. Также он пропел, что «едет в ЦУМ, чтобы потратить много сумм, а каждый шаг – это шоу». Подписчики предположили, что эти строки рэпер посвятил Ольге Бузовой. Бывшая девушка Давида Манукяна после скандала с телеведущим Дмитрием Губерниевым пояснила фолловерам, что «отправляется в ЦУМ снимать стресс».

Мать блогера заявила, что ее сын – самый крутой артист, у которого верная и понимающая аудитория. Анна Манукян убеждена, что у Давы все получится в жизни, так как он отличается мудростью и никому не желает зла. Кроме этого, родительница думает, что рэперу не свойственны такие низкие человеческие вибрации как злость, зависть и ненависть, поэтому он «не поливает грязью» других блогеров и представителей шоу-бизнеса.