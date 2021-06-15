“Явное превышение полномочий”. Политолог Фесенко прокомментировал предписание НАПК об увольнении Витренко

“Кто такой господин Новиков? Он глава НАПК. Я думаю, это [предписание по поводу назначения Витренко] – следствие поездки Новикова в США. Но не Новикову утверждать такие решения. Есть главный акционер компании “Нафтогаз України”, это правительство. Не Новиков. Новиков представляет агентство по предупреждению коррупции, и они должны проверять декларации, ситуацию с коррупцией в политических партиях, есть масса вопросов и претензий к его институции. Он должен своими делами заниматься и не решать за правительство, – заявил политолог. – Я считаю, что в этом случае есть явное превышение полномочий со стороны господина Новикова”.

Контекст:

15 июня глава НАПК заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Кабинет Министров Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Витренко был назначен на должность главы правления НАК “Нафтогаз” вместо Андрея Коболева, которого 28 апреля Кабин уволил.

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