 

“Явное превышение полномочий”. Политолог Фесенко прокомментировал предписание НАПК об увольнении Витренко

15.06.2021, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Кто такой господин Новиков? Он глава НАПК. Я думаю, это [предписание по поводу назначения Витренко] – следствие поездки Новикова в США. Но не Новикову утверждать такие решения. Есть главный акционер компании “Нафтогаз України”, это правительство. Не Новиков. Новиков представляет агентство по предупреждению коррупции, и они должны проверять декларации, ситуацию с коррупцией в политических партиях, есть масса вопросов и претензий к его институции. Он должен своими делами заниматься и не решать за правительство, – заявил политолог. – Я считаю, что в этом случае есть явное превышение полномочий со стороны господина Новикова”.

Контекст:

15 июня глава НАПК заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт.

Кабинет Министров Украины обжалует в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Витренко был назначен на должность главы правления НАК “Нафтогаз” вместо Андрея Коболева, которого 28 апреля Кабин уволил. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / “Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?” Главное из интервью Зеленского проекту Axios

09.11 / Первое с 2014 года консульство откроется в Крыму

09.09 / Захват заложников инсценировали с детьми в тюменской школе

10.05 / Каменских рассказала о своем главном страхе, который лишает ее радости и спокойствия

02.08 / Обозреватель FP – Трамп полностью уничтожил внешнюю политику США

11.03 / Нефть подорожала после выхода статистики минэнерго США

18.09 / Литовские и польские пограничники заявили, что границу с Беларусью не закрывали

25.06 / Times о параде Победы – Путин продемонстрировал силу и новое вооружение

08.03 / В “Слуге народа” создают движение “Зе!Женщины”

28.10 / Ошибки властей обходятся немецким налогоплательщикам в миллионы евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика