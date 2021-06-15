 

“Не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это”. Кира Найтли рассказала о секс-домогательствах

15.06.2021, 14:34, Новости дня
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“Я не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это в той или иной степени, будь то прикосновения или встреча с каким-то парнем, который говорит, что собирается перерезать тебе горло или ударить кулаком по лицу. Все с этим сталкивались”, – рассказала Найтли.

Актриса добавила, что знает множество историй о том, на какие меры предосторожности приходится идти женщинам, просто чтобы спокойно вернуться домой в одиночестве.

“Я поняла, что делаю все то же самое и даже не задумываюсь об этом. Это чертовски удручает”, – призналась Найтли.

При этом она подчеркнула, что с возрастом стала более уверенной в себе.

“Я не знаю, почему так происходит. Думаю, все дело в опыте. Вы уже прошли через взлеты и падения и стали лучше себя понимать. С возрастом человек также начинает понимать, что угодить всем невозможно. Благодаря уверенности в себе я могу сказать: “Это я, и я не обязана всем нравиться”. И это нормально”, – резюмировала Найтли.

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A post shared by Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk)

Контекст:

Кира Найтли родилась в 1985 году в Лондоне в актерской семье. Дебютировала в кино в семилетнем возрасте, а прославилась в 2003 году, когда на экраны вышел фильм “Пираты Кабирского моря. Проклятие черной жемчужины” с Джонни Деппом в главной роли. 18-летняя Найтли исполнила в картине главную женскую роль.

Актриса номинировалась на “Оскар” за роль Элизабет Беннет в фильме 2005 года “Гордость и предубеждение”.

Найтли замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном. Они поженились 4 мая 2013 года во Франции. У супругов две дочери: Эди Райтон ( родилась в 2015 году) и Делайла Райтон (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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