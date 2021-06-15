 

В Москве выкинувшую ребенка и окна женщину приговорили к 17 годам тюрьмы

15.06.2021, 14:26, Разное
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Мосгорсуд вынес приговор в отношении 31-летней жительницы Московской области. Женщина, будучи в гостях у своей подруги, выкинула из окна 13-го этажа трехлетнюю девочку хозяйки квартиры, передает телеканал “360”. Сообщается, что сперва она пыталась симулировать сумасшествие, однако экспертиза показала, что злодейка отдавала отчет своим действиям. С ребенком она расправилась из-за личной неприязни к подруге. Теперь ей предстоит провести в колонии общего режима ближайшие 17 лет.



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