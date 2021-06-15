Песков объяснил отсутствие у него прививки от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до сих пор

не сделал прививку от коронавируса. Спикер Кремля рассказал, что у него

выработался Т-клеточный иммунитет после перенесенной болезни.

“У меня очень большие антитела”, – подчеркнул

Песков. Напомним, пресс-секретарь главы страны заразился COVID-19 в мае

прошлого года. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка, тоже подхватила инфекцию.

Президент России

Владимир Путин привился первым компонентом вакцины 23 марта. После процедуры

глава страны чувствовал себя хорошо. Второй укол он сделал

14 апреля. Какую именно вакцину выбрал лидер, не уточняется.