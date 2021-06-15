Мнение: Собянин напугал Путина?
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В интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC накануне встречи с Джо Байденом многие обратили внимание на слова журналиста Кира Симмонса «мы две недели сидели на карантине».
Это что же получается? Герои и лауреаты Госпремии, которым президент вручил награды 12 июня, тоже сидели на карантине?
А Патриарх Кирилло, митрополит Тихон и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, с которыми президент встретился 12 июня, тоже две недели не выходили в люди?
А как же прививка, которую сделал Путин? Президент не доверяет вакцине? Или Путина Собянин запугал, что ситуация с коронавирусом в Москве тревожная? Что даже привитые умудряются болеть?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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