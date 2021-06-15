 

Компания ASUS выпустила видеокарты с ограничением для майнинга

15.06.2021, 13:44, Новости дня
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Компания ASUS провела презентацию новых видеокарт GeForce RTX 3070 LHR, которые, судя по всему, не станут дефицитными сразу же после старта продаж. Дело в том, что разработчик установил аппаратное ограничение, не позволяющее использовать видеоускорители для добычи криптовалют.

Считается, что первопричиной дефицита видеокарт на мировом рынке является именно высокий спрос на них со стороны майнеров. По этой причине производители один за другим начинают искусственно ограничивать возможности новых моделей видеоускорителей именно для таких операций.

В данном случае видеокарта вышла с ограничителем, который не позволяет майнить Ethereum. Ранее данная криптовалюта была не менее популярна, чем вездесущий биткоин.



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