 

В компании Xiaomi получили патент на смартфон с огромной системой камер

15.06.2021, 13:44, Новости дня
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Скорее всего, мобильное устройство в таком виде не выйдет на рынок. Однако китайская компания Xiaomi патентует все подряд, пытаясь получить авторские права на как можно большее количество различных технических и дизайнерских решений.

В данном случае, мы имеем дело с очередным примером такого патентования, говорят специалисты. Xiaomi «зачем-то» оформила патент за смартфон с невероятно большой системой видеокамер.

Не исключено, что такое устройство все-таки будет представлено на рынке самой Xiaomi или ее конкурентами. Кстати, в последнем случае китайский производитель сможет либо получить свою часть прибыли от продаж, либо просто запретить производство. Это работа с расчетом на будущее, поясняют эксперты.



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