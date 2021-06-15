В компании Xiaomi получили патент на смартфон с огромной системой камер

Скорее всего, мобильное устройство в таком виде не выйдет на рынок. Однако китайская компания Xiaomi патентует все подряд, пытаясь получить авторские права на как можно большее количество различных технических и дизайнерских решений.

В данном случае, мы имеем дело с очередным примером такого патентования, говорят специалисты. Xiaomi «зачем-то» оформила патент за смартфон с невероятно большой системой видеокамер.

Не исключено, что такое устройство все-таки будет представлено на рынке самой Xiaomi или ее конкурентами. Кстати, в последнем случае китайский производитель сможет либо получить свою часть прибыли от продаж, либо просто запретить производство. Это работа с расчетом на будущее, поясняют эксперты.