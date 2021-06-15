Учеными разработан экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы

По сообщениям сайта РИА Новости, учеными Сибирского федерального университета разработан экспресс-метод сокращения времени для анализа радиоактивных загрязнений воздуха с трех суток до одного часа. По мнению специалистов, использование данной модели расчетов не потребует модернизации оборудования. Она будет актуальной и пригодится любым предприятиям, представляющим атомную промышленность. Об этом пояснила пресс-служба вуза.

Контроль уровня радиации в воздухе является одним из ключевых аспектов, обеспечивающих безопасность на радиационных объектах. Исходя из объяснения специалистов СФУ, радионуклиды могут оседать на частицах, взвешенных в воздухе, или способны сами образовывать аэрозоли, имеющие различную плотность.

С помощью существующего метода, чтобы измерить радиоактивное загрязнение воздуха, из слов экспертов, потребуется не менее трех суток. Это не располагает к принятию оперативных решений в момент аварии. Учеными СФУ была усовершенствована стандартная методика без внесения изменений в комплект оборудования, и она сокращает время анализа до одного часа.

“Методика определения радиоактивного аэрозоля предполагает взятие проб методом протягивания воздушных масс через аспираторы с фильтрами, имеющими специальную ткань, которая перед замерами радиометром предварительно выдерживается трое суток. Это необходимо для того, чтобы естественные радионуклиды подвергались распаду, так как они постоянно присутствуют в среде и излучением могут быть идентичны техногенным”, – пояснила профессор, СФУ Татьяна Кулагина.

Часто столь длительное ожидание может повлечь либо распространение загрязнения, либо большой экономический риск, заявляют специалисты СФУ. При помощи предложенной ими модели расчетов можно дать точную оценку уровня угрозы и ограничить допуск персонала, учитывая все требования безопасности.

Источник: scientificrussia.ru