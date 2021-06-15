Ученые связали никотиновую зависимость с определенным вкусом электронной сигареты

Ученые после проведения нового исследования пришли к выводам, что к никотиновой зависимости может приводить определенный вкус электронной сигареты. Они опросили представителей молодого поколения на предмет того, какие ароматы они предпочитают.

Онлайн-анкета, которую заполнили более 3 300 человек, показала, что большинству вейперов нравятся «гибридные» ароматы. Речь идет об электронных сигаретах с «холодком», которые предлагаются в комбинации со сладкими и фруктовыми вкусами.

Более 50% респондентов выбрали мятные сигареты с «холодком». Из них 17% опрошенных отдали предпочтение чистому ментолу, а 34% – ароматам сладостей или фруктов. Ученые сравнили результаты вейперов, которые курили электронные сигареты с чистыми ароматами, с показателями любителей «холодка». Оказалось, последние позволяли себе чаще выкуривать обычные сигареты в течение месяца перед тем, как был проведен данный опрос.

Источник: medikforum.ru