Ученые рассказали об упражнениях, повышающих риск сердечного приступа

Сотрудники AHA (Американская кардиологическая ассоциация), основываясь на проведенном мета-анализе 2020 года, рассказали об упражнениях, повышающих риск сердечного приступа. Речь идет о некоторых высокоинтенсивных физических нагрузках.

По словам ученых, опасность представляют триатлоны и марафоны. К таким выводам они пришли после изучения свыше 300 научных работ. Именно при данных типах физических нагрузок увеличивался риск как сердечных приступов, так и других заболеваний сердца. Вероятность такого исхода в течении часа после марафона или триатлона увеличивалась от 2 до 10 раз. Одно из исследований продемонстрировало, что высокий риск сердечного приступа сохранялся даже до двух часов после окончания тренировки.

Как отметил доктор Барри А. Франклин, который участвовал в проведении мета-анализа, необходимо тщательно оценивать как риски, так и преимущества определенных видов спорта. В последнее время все больше людей принимают участие в триатлонах и бегают марафоны. Также популярность набирают интервальные высокоинтенсивные тренировки.

Источник: medikforum.ru