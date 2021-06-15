 

Ученые рассказали об упражнениях, повышающих риск сердечного приступа

15.06.2021, 13:38, Разное
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Сотрудники AHA (Американская кардиологическая ассоциация), основываясь на проведенном мета-анализе 2020 года, рассказали об упражнениях, повышающих риск сердечного приступа. Речь идет о некоторых высокоинтенсивных физических нагрузках.
По словам ученых, опасность представляют триатлоны и марафоны. К таким выводам они пришли после изучения свыше 300 научных работ. Именно при данных типах физических нагрузок увеличивался риск как сердечных приступов, так и других заболеваний сердца. Вероятность такого исхода в течении часа после марафона или триатлона увеличивалась от 2 до 10 раз. Одно из исследований продемонстрировало, что высокий риск сердечного приступа сохранялся даже до двух часов после окончания тренировки.

Как отметил доктор Барри А. Франклин, который участвовал в проведении мета-анализа, необходимо тщательно оценивать как риски, так и преимущества определенных видов спорта. В последнее время все больше людей принимают участие в триатлонах и бегают марафоны. Также популярность набирают интервальные высокоинтенсивные тренировки.

Источник: medikforum.ru



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