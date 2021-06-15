Языковой омбудсмен назвал “циничной атакой” на украинский язык законопроект об отсрочке дубляжа фильмов

Креминь назвал “манипуляцией” законопроект об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинский язык на неопределенный срок и призвал Раду не поддерживать его на сегодняшнем заседании.

“Продолжается циничная массовая атака на украинский язык. Мы против таких скрытых манипуляций с законодательством, которые фактически приведут к созданию для граждан Украины дополнительных ограничений по языковому признаку, что недопустимо”, – говорится в сообщении языкового омбудсмена.

Контекст:

Проект закона №5554 зарегистрировали в парламенте 24 мая. Его авторы – нардепы от “Слуги народа” Евгения Кравчук и Никита Потураев. Законопроектом предлагалось внести изменения в ч. 6 ст. 23 закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, чтобы его нормы вступали в силу не с 16 июля, а через два месяца после снятия карантина.

Эта статья предусматривает, что язык распространения и показа фильмов в Украине – украинский, то есть они должны быть озвучены или дублированы на государственном языке. Это правило распространяется на фильмы, снятые в Украине и за рубежом, исключение – национальная кинопродукция на крымскотатарском языке и других языках коренных народов.

Потураев утверждал, что речь идет не о фундаментальных изменениях.

“Законопроект откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – телефильмов, сериалов на украинском языке – нарушены. Они не успевали, обратились с просьбой об отсрочке, поэтому принято решение немного отложить выполнение требований закона”, – рассказывал он в комментарии “ГОРДОН”.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.

15 июня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о введении обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

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