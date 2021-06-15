 

Зеленский о земельной реформе: С 1 июля земля не уедет на поездах в другие страны, сюрпризов не будет

15.06.2021, 13:36, Новости дня
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“Я считаю, что [люди] уже меньше боятся. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. У людей будет возможность стать собственниками земли. С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны. Она вся останется, никаких сюрпризов не будет”, – сказал президент. 

По словам Зеленского, в земельной реформе “еще многое нужно сделать”. 

“Все законодательные инициативы – это только начало. Много подзаконных актов, реестры, кадастры. Но начало есть. Мне кажется, это важно. Люди успокоятся, когда увидят, что никто ничего не забрал. Будут какие-то преграды и проблемы, но мы исправим ситуацию при желании”, – добавил глава государства

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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