Треть украинцев, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19, считают доступные в Украине препараты недостаточно эффективными и безопасными – опрос

По данным социологов, в марте такой точки зрения придерживались 45,2% опрошенных.

29,9% респондентов, отказывающихся от прививки против COVID-19, думают, что риски от вакцинации превышают риски самой болезни (в марте так считали 27%).

14,6% украинцев, которые не намерены прививаться, заявили, что уже переболели COVID-19 (в марте – 10,4%).

11,6% противников вакцинации утверждают, что имеют медицинские противопоказания (в марте – 7%), а 7,5% считают вероятность заболевания очень низкой (в марте – 3,4%).

Еще 3,3% назвали другую причину, 1,7% – затруднились с ответом.

Опрос проводился с 21-го по 26 мая среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2017 респондентов методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, в Украине стало меньше людей, которые не хотят вакцинироваться от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 768 556 прививок. На 15 июня вакцинировано 1 507 803 человека, из них получили первую дозу – 1 507 801 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 260 755 человек.

Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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