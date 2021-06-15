“Это жара”, “Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?” Дзюдоистка Белодед поделилась снимком в купальнике

Спортсменка позирует в раздельном розовом купальнике на краю бассейна.

“Лето. И даже если сейчас я нахожусь в дождливом месте, мысленно мне тепло”, – написала она.

“Это жара”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?” – оценили фото Белодед ее подписчики.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Контекст:

Дарья Белодед родилась в 2000 году. Она – двукратная чемпионка мира (2018, 2019) и чемпионка Европы 2017 года по дзюдо в весе до 48 килограммов.

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