“Это жара”, “Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?” Дзюдоистка Белодед поделилась снимком в купальнике
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Спортсменка позирует в раздельном розовом купальнике на краю бассейна.
“Лето. И даже если сейчас я нахожусь в дождливом месте, мысленно мне тепло”, – написала она.
“Это жара”, – отреагировали на фото пользователи сети.
“Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?” – оценили фото Белодед ее подписчики.
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Контекст:
Дарья Белодед родилась в 2000 году. Она – двукратная чемпионка мира (2018, 2019) и чемпионка Европы 2017 года по дзюдо в весе до 48 килограммов.
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