“Это катастрофа”. Языковой омбудсмен сообщил, что две трети сериалов на украинских каналах показывают на русском языке

“Анализ засвидетельствовал катастрофическую ситуацию с телесериалами, которые производятся, дублируются или озвучиваются на украинском языке: от общего числа телесериалов на указанных телеканалах меньше половины демонстрируется на украинском (из 43 сериалов только 14 произведены, продублированы или озвучены на украинском, остальные 29 – на русском)”, – отметил он.

Кремень добавил, что на “Интере” и “1+1” выходит по одному сериалу на украинском языке, на телеканале “Украина” – два.

“Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов (в частности, телесериалов) накануне 16 июля 2021 года, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательности их трансляции на государственном языке. Это катастрофа. Мы должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить ст. 23 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, – подчеркнул языковой омбудсмен.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/385991606530207

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

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