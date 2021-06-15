Невестка Трампа призвала американцев встречать мигрантов с оружием в руках

Невестка Дональда Трампа Лара Трамп призвала американцев, живущих у американо-мексиканской границы, «вооружаться и быть готовыми», пишет The Daily Telegraph. Так она отреагировала на невиданный за последние два десятилетия приток иммигрантов из Центральной Америки.



Reuters

Лара Трамп, невестка бывшего президента США Дональда Трампа, призвала американцев, живущих на южной границе Соединённых Штатов, «вооружаться» в ответ на приток мигрантов из Центральной Америки, пишет The Daily Telegraph.

Госпожа Трамп, которая, как полагают, в следующем году намерена баллотироваться в сенат США от Северной Каролины, выступила со своими провокационными заявлениями на канале Fox News.

Её слова прозвучали на фоне опубликованных на прошлой неделе данных, согласно которым в прошлом месяце было предпринято более 180 тыс. попыток незаконного пересечения американо-мексиканской границы, что стало самым высоким показателем за два десятилетия.

«Я не знаю, что сказать людям, живущим на южной границе. Думаю, им лучше вооружиться, достать оружие и быть готовыми. Возможно, им придётся взять дело в свои руки», — сказала Лара Трамп.

По её словам, люди никогда не должны предпринимать в США такое опасное путешествие.

«Это плохо для американцев. Это плохо для мигрантов. Это плохо во всех отношениях», — подчеркнула она.

Её высказывания были встречены с осуждением со стороны её политических оппонентов, в том числе со стороны демократа Рассела Фостера, баллотирующегося в конгресс в Техасе.

«Это опасно, — заявил он. — Невестка бывшего президента призывает людей стрелять в иммигрантов. Это звучит ещё хуже после ряда массовых расстрелов в Техасе и других местах за последние несколько дней. Всё это может привести к всплеску преступлений на почве ненависти по всей стране».