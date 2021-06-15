Мы должны продолжить защищать США от «угроз со стороны России» – Помпео

В преддверии предстоящей встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным бывший глава Госдепа США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что ждёт от Белого дома действий по отношению к России. Он также отметил, что Вашингтон должен продолжить защищать Америку от угроз со стороны Москвы.

Как мы уже говорили, центральное событие этой поездки произойдёт в ближайшую среду в Женеве, когда президент Байден проведёт встречу с российским президентом Путиным. Вы критиковали Байдена за то, что он слишком мягко ведёт себя по отношению к России. Вы подвергли критике тот факт, что он продлил действие договора СНВ-III, а также тот факт, что он снял санкции, позволив тем самым завершить постройку газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией.

Они оба сядут за стол переговоров во вторник, точнее в среду, тревожит ли вас предстоящее событие?

МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Я слышал, как госсекретарь Блинкен заявил правильные слова, что мы хотим найти сферы, где можем работать вместе с Россией. Мы тоже пытались это сделать, и ни одна администрация не вела себя по отношению к РФ жёстче, (чем мы. — ИноТВ). Мы усердно работали над тем, чтобы поддержать Украину с помощью оборонительных вооружений. Крис, мы расширили армию США. После нас НАТО стало на 400 миллиардов долларов сильнее, чем в момент нашего прихода к власти.

Мы выстроили отношения между Соединёнными Штатами и НАТО так, чтобы оказывать давление на Владимира Путина. Я жду действий. Речь будет идти не о сделанных заявлениях, не о том, правильным ли бы тон, речь будет идти о действиях, которые правительство Соединённых Штатов готово предпринять ради сохранения и защиты американских интересов и ради прекращения вредоносной деятельности РФ по всему миру.

Не забывайте, когда вы слышите, что президент Байден говорит о нашем возвращении назад, речь идёт о том, как русские при президенте Обаме забрали себе Крым,* пятую часть Украины. Это не то возвращение, которое Соединённые Штаты могут допустить.

Нам нужно двигаться вперёд, и мы должны продолжить защищать Соединённые Штаты от угроз, которые могут исходит от Владимира Путина, будь то кибер- или кинетические или любые другие информационные усилия, которые Владимир Путин попытается навязать Америке, если президент Байден проявит слабость.

Дата выхода в эфир 13 июня 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).