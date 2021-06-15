Скандалы: Последний Герой

Как из «Роскосмоса» уволили космонавта Сергея Крикалева за «критику дилетантских планов руководства отрасли»

Как известно, в пятницу 11 июня в госкорпорации «Роскосмос» произошло громкое увольнение: был снят с должности исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, единственный космонавт (!) в госкорпорации Сергей Крикалев. Он переведен в ранг советника при главе ГК Дмитрии Рогозине. По информации СМИ, Крикалев уволен с формулировкой «за нарушение корпоративной этики» после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при Роскосмосе, на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу одного из решений руководства.

Напомним, что Сергей Крикалев — Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, Кавалер ордена «За заслуги перед отечеством», ордена Ленина, ордена Почета и еще многих орденов, медалей и почетных званий. Дважды доверенное лицо Владимира Путина.

Доверенное лицо партии «Единая Россия». Полномочный представитель Губернатора Севастополя в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Сергей Крикалев — обладатель двух мировых рекордов: по самому долгому разовому пребыванию в космосе и по самому долгому суммарному пребыванию в космосе.

Причем первый из них он установил при очень интересных обстоятельствах: полетел в космос еще в Советском Союзе в мае 1991 года, а возвратился почти через год уже в Россию – итого 311 суток на станции «Мир»…

Эта новость вызвала мягко говоря шок у экспертов. Так, технический аналитик Вадим Лукашевич пишет:

«Из «Роскосмоса» уволен последний (!) космонавт — Сергей Крикалев. Один из самых опытных наших космонавтов, многократно летавший в космос как на наших «Союзах», так и на американском шаттле.

Уволен за критику «одного из решений Роскосмоса» — то есть за критическое высказывание на недавнем наблюдательном совете Роскосмоса, где положено только молча наблюдать или вслух выражать телячий восторг эпохально-переломным решениям Роскосмоса и его главы.

Крикалев уволен «в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции (Российская орбитальная служебная станция, РОСС)», — читаем между строк — полагаю, он сказал вслух то, о чем думают все — станция в предложенном виде не нужна, неэффективна и для нее нет задач, которые нельзя было бы решить автоматами проще и дешевле. Для РОСС нет задач, оправдывающих ее создание. Вся РОСС высосана из пальца, и в случае ее реализации она станет многолетним материальным символом нашего позора на фоне лунных космических программ США, Европы и Китая, не более того.

РОСС — это бессмысленная демонстрация выражения «Никогда не останавливайся на достигнутом — позорься до конца!»

Второе возможное объяснение — критика Крикалевым съёмок игрового фильма «Вызов» на борту МКС. В этом случае Сергея Крикалева сняли с должности за попытку остановить этот балаган.

На пост снятого космонавта-ветерана назначен любимец Рогозина, его консультант по науке еще со времен работы в правительстве Александр Блошенко. Тот самый Блошенко, который в своем выступлении по ослепительным грядущим перспективам недавно использовал мою иллюстрацию «Клипера» 15-летней давности…»

Лукашевич публикует и крайне интересный документ, очень хорошо характеризующий то, что творится сегодня в Роскосмосе:

Коллега Крикалева, космонавт Федор Юрчихин в интервью «Новой Газете» недоумевает:

«Подобные кадровые решения убеждают меня, что космонавтика в России не нужна. Сергея Константиновича Крикалева знаю много лет — профессионал высшей категории, никогда не боялся брать на себя ответственность. Он очень давно в отрасли, и высоты, которых достиг как космонавт и руководитель, многим не снились.

Крикалев прекрасно знает, что такое корпоративная этика. И уж если он высказывает свое отношение к проблеме, не совпадающее с мнением руководства, это не нарушение корпоративной этики. Это профи пытается достучаться до верхов, и умеет делать это вполне осторожно.

Сегодня у нас самое важное из всех направлений в космонавтике — это кино. А Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли. Ведь для него космонавтика это все, он в нее всю жизнь вложил. И несмотря на все несомненные заслуги, памятником себе не стал.

Хуже всего, что у нас сегодня в отрасли огромное количество непрофессионалов, которые точно знают, что делать с отраслью. Из одного из последних интервью Георгия Гречко (журнал «Российский космос», № 8, 2014 год): «Феоктистов возражал Королеву, вечно с ним спорил, имел свою точку зрения. Королев рвал его чертежи, отбирал пропуск, но через день спрашивал: «А где Феоктистов?» — «Так вы же его выгнали!» — «Ничего я его не выгнал, пусть немедленно приходит!» Королев мог работать с гениями, с людьми своеобразными, неординарными, с личностями. Он делал ставку на людей, на которых мог опереться. И поэтому при нем мы побеждали».

Люди, которые внесли наибольший вклад в нашу космонавтику, — энтузиасты, положившие на нее всю жизнь. Сегодня же мы говорим об управляющих, тасуем кадры на предприятиях. При том, что космические программы весьма сложны и протяжены, за последние годы в «Роскосмосе» сменили друг друга Коптев, Перминов, Поповкин, Остапенко, Комаров, Рогозин. Аналогичная ситуация с тасовкой кадров и на предприятиях ракетно-космической отрасли.

Устойчивый стиль сегодняшней кадровой политики — из космонавтики выдавливаются все, кто может предложить альтернативную точку зрения. (…)

Теперь мы назначили нового руководителя, отвечающего за российскую орбитальную станцию. Да вот только решения по строительству ее нет, не то что проекта. В том и беда, что мы имеем огромное количество обещаний, амбициозных проектов, но не имеем решений и ответственности за них. Проанализируйте прессу последних 10–15 лет о наших космических проектах. Невольно напрашивается вывод: амбициозность наших космических проектов базируется на необязательности их выполнения. Так вот, Сергей Крикалев из тех, кто может брать на себя инициативу и нести за нее ответственность. Отрасли сегодня не нужен и такой профессионал, как Падалка. Это разительный контраст с ситуацией в США, где опыт астронавтов полностью востребован. Там и должность есть, для нас немыслимая, — астронавт-менеджер. Они занимаются, в том числе, развитием коммерческой пилотируемой космонавтики. Посмотрите, сколько за рубежом астронавтов работают в крупнейших корпорациях, связанных с космосом.

Похоже, нынешним руководителям «Роскосмоса» страшно иметь рядом людей, которые разбираются в космосе…»

Не остался в стороне и опальный публицист Аркадий Бабченко:

«Сегодня Сережу уволили…

Прочитайте эту песню еще раз. В корпорации, которая называется Российский Космос есть один космонавт. То, есть, был. Теперь там остались лишь чиновники. Ну, как Рогозин.

Какой там Кафка, какой Оруэлл?!»