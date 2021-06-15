 

Мнение: Может, тогда хоть эти уроды от меня отстанут?:(

15.06.2021, 13:22, Разное
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Увидел по телеку, как одна девушка делает долбрые дела – тому собирает деньги на лечение, этому выбила нормальную квартиру… И подумал – вот везёт же людям, получается же кому-то помогать! А я единственный раз хотел помочь одной известной слепой девочке-инвалиду, чьё имя называть не буду, чтобы лишний раз имя не полоскать, так и то не успел. И теперь всё думаю – может, мне хотя бы сообщество добрых дел создать, как тот мужик из Новокузнецка? Хоть кому-нибудь ещё в жизни помогу, не только Гафсе. Да и эти твари, что про меня всё всякие гадости сочиняют и обвиняют в вымогательстве каких-то там денег, увидят моё бескорыстие и хоть пасти свои заткнут, потому что уже реально невозможно читать это (ибо для меня хоть рубль у кого-то попросить просто физически невозможно, я лучше сдохну, чем на такое унижение перед кем-нибудь пойду). По крайней мере, НАДЕЮСЬ, что таки заткнут, а то реально, уже задолбали…

Источник: Достало



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