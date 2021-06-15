Сборная России отказалась забивать голы, пока Губерниев не встанет на колени перед Бузовой

Футболисты сборной России по футболу объявили об отказе забивать голы в ворота соперников до тех пор, пока телеведущий Дмитрий Губерниев публично не извинится перед коллегой и одной из главных болельщиц национальной команды – Ольгой Бузовой.

– Мы готовы принять даже личные оскорбления, ведь болельщиков можно в чём-то понять, да и сами мы сыграли нелучший свой матч, но как можно оскорблять болельщиков? Мы включаем «МАТЧ-ТВ» и видим там грязную программу. Видим, как мужчина, который мало разбирается в футболе, начал задавать женщине «интеллектуальные вопросы». Разве это телевикторина? Нужно всегда уважать собеседника, каким бы он не был. И уж тем более, недопустимо оскорблять настоящих болельщиков, тем более, когда сам ничего не понимаешь в футболе. Я, и сам не знаю такого футболиста как Лунгин и тренера как Эфрос. У меня на поле другие задачи. Поэтому мы – игроки национальной сборной России по футболу официально заявляем – пока Губерниев публично не встанет перед Ольгой Игоревной на колени, мы не забьём ни одного гола, – заявил от лица команды защитник Андрей Семёнов, признанный Федерацией футбола Бельгии лучшим игроком матча Евро-2020 Россия – Бельгия.

Ближайший матч на Чемпионате Европе сборная России проведёт 17 июня. Соперником будет сборная Финляндии, 21 июня в заключительном матче предварительного этапа россияне сразятся со сборной Дании.

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