Задержан «лосиноостровский маньяк»

В Москве задержан подозреваемый в нападении на женщину на Алтайской улице у парка Лосиный остров.

Женщина 10 июня сообщила полиции, что злоумышленник напал на нее около дома, стал снимать с нее одежду и трогать за грудь, передает РЕН-ТВ.

Правоохранители нашли подозреваемого, его задержали, возбуждено уголовное дело.

По словам девушки, насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке.

9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал.