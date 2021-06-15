Эксперт указал на дестабилизирующую роль США в разных регионах планеты

«Количество военных учений, проводимых НАТО на границе с Россией, превосходит все предшествующие годы. Это не может не тревожить, учитывая дестабилизирующую роль США в других регионах планеты», – сообщил газете ВЗГЛЯД Герой РФ Вячеслав Сивко. Так он отреагировал на слова Владимира Путина о том, что внешняя политика США не отличается стабильностью и предсказуемостью.

«Активность вооруженных сил иностранных государств у наших границ действительно очень настораживает. Количество военных учений, проводимых НАТО на границе с Россией, превосходит все предшествующие годы. Мы понимаем, какое время у нас остается на развертывание наших сил в случае необходимости. И когда НАТО все ближе и ближе подвигается к нашим границам, это не может не тревожить», – указал Герой России, президент общественного Фонда поддержки Героев имени Е.Н. Кочешкова Вячеслав Сивко.

При этом западные страны привыкли обвинять Россию в «наращивании сил» с целью захватить, например, Украину. «Поэтому «миролюбивый» Запад якобы вынужден отвечать на «агрессию» России. Ведь военные учения вблизи российской границы, осуществляемые НАТО на рутинной основе, о чем говорит президент, считаются абсолютно нормальными в западной картине мира», – иронично подчеркивает собеседник.

Впрочем, отмечает Сивко, «Минобороны РФ не дремлет и наша военная наука не стоит на месте». «Мы видим, что у нас появляются новые образцы вооружений. И этот фактор, конечно, сдерживает НАТО», – считает собеседник.

Что касается событий в Афганистане, то США вели и продолжают вести себя в этом регионе как захватчики. «Они пришли со своим пониманием, как должен жить Афганистан. И пытаются это понимание навязать. Но за этими намерениями следует хаос и разруха. В частности, я не исключаю, что американцы не то, что не пресекают сбыт наркотиков, но и способствуют тому, чтобы наркотрафик там расширялся», – отмечает собеседник.

«При этом по Сирии раньше со стороны США высказывались претензии в сторону России, а сейчас их не слышно. Уже всем очевидно, кому и как помогали американцы. Их главной задачей было дестабилизировать обстановку с тем, чтобы нынешний руководитель Асад не был у власти. А к власти пришли те, кто устраивал бы США. И страшно представить, что было бы с Сирией, если бы был реализован американский план, учитывая угрозу терроризма», – заключил Сивко.

Ранее Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что РФ не видит со стороны США «стабильности и предсказуемости». «Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг – бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость? События на Ближнем Востоке – это что, стабильность и предсказуемость? К чему это все приведет? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?», – риторически поинтересовался Путин.

«Я спрашивал у своих коллег американских: вот вы хотите, чтобы Асад ушел, а кто на его место придет, что будет дальше? Ответ странный: не знаю. Ну если не знаешь, что будет дальше, зачем менять то, что есть? Ведь это может быть вторая Ливия или второй Афганистан. Мы этого хотим? Нет. Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, – вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, «правильной» точки зрения, все остальные – «неправильные». Так же стабильность не достигается», – добавил президент.

В свою очередь политолог Тимофей Бордачев, комментируя 20-летие запуска американского проекта «Большой Ближний Восток», напомнил о том, что военные интервенции США в страны Ближнего и Среднего Востока только ухудшили положение в этих государствах. Наглядным примером этого стали Афганистан и Ливия, и только Сирии удалось сохранить свою государственность благодаря поддержке России.