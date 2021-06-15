 

Три поколения: Елизавета II, герцогиня Камилла и Кейт Миддлтон встретились с членами G7

15.06.2021, 12:56, Разное
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Конец прошлой недели в Великобритании выдался богатым на события: помимо празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II и парада Trooping the Colour, а также личного знакомства Кейт Миддлтон с первой леди США Джилл Байден в Лондоне состоялась масштабная встреча старших членов британской королевской семьи с главами дружественных стран. Так, в минувшую пятницу, 11 июня, в ботаническом саду “Проект Эдем” в графстве Корнуолл состоялся торжественный прием в рамках саммита Большой семерки G7. 

Гостей – премьер-министра Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эмманюэля Макрона – принимали королева Елизавета II, ее старший сын, 72-летний принц Чарльз и внук, принц Уильям. Мужчин на приеме сопровождали их жены – герцогиня Камилла и Кейт Миддлтон. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз, герцогиня Камилла и премьер-министр Канады Джастин ТрюдоКейт МиддлтонПринц Чарльз, герцогиня Камилла, королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Для светского приема в саду Ее Величество выбрала “цветочное” платье с длинными рукавами и белые перчатки, а ее невестка Камилла предпочла белое платье с мелким синим принтом. Кейт Миддлтон же выделялась на их фоне чистым белым образом: на герцогине Кембриджской было надето белое платье-пальто Alexander McQueen за 4230 долларов, который она дополнила клатчем Joseph, туфлями Aquazzura и серьгами Pelham.

Одним из самых ярких моментов вечера была церемония разрезания торта – королева Елизавета II предпочла разрезать его не специальной лопаткой, а настоящей саблей.

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон, герцогиня Камилла и королева Елизавета II



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