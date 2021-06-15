Компания Xiaomi создает группу специалистов по решению проблем пользователей

Как сообщили представители компании Xiaomi, в руководстве принято решение о создании специальной группы специалистов, которые займутся решением проблем пользователей. Напомним, что Xiaomi уже более десяти лет занимается не только выпуском электронных гаджетов, но и разработкой своего программного обеспечения.

В частности, широко известна серия программных продуктов, вышедших под брендом MIUI. Кстати, название создаваемой рабочей группы MIUI Pioneer Group.

По словам экспертов, ни один разработчик ПО пока не смог работать настолько идеально, чтобы с очередными выпусками пакетов обновления или версий программного обеспечения не возникало никаких проблем. Однако главное – вовремя замечать их и предлагать эффективные решения.