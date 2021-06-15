 

Honor планирует захватить 16% китайского рынка смартфонов

15.06.2021, 12:46, Новости дня
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Honor работает на рынке как отдельный независимый бренд сравнительно недавно, напоминают эксперты. Однако у себя на родине, в Китае, ему уже принадлежит 8,5% рынка смартфона. Как заявили представители компании, уже к концу года данный показатель планируют увеличить почти вдвое.

Иначе говоря, Honor намерен завоевать 16% рынка смартфонов Поднебесной, уточняют представители компании.

Кстати, Honor в Китае сейчас является одним из самых быстрорастущих брендов на рынке электроники. Достаточно вспомнить, то еще в апреле текущего года компания обеспечивала всего-то три процента продаж смартфонов. Дальнейший рост должна обеспечить новая модель гаджета Honor 50, которую обещают представить в ближайшее время.



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