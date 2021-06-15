Марина Газманова призналась, что накануне свадьбы рассталась с супругом

Историю своей безумной любви, а также интересные истории из жизни Марина Газманова пояснила в книге «Единственная. Нарисовать мечту». В одной из глав недавно презентованного издания она призналась, что накануне свадьбы рассталась с Олегом Газмановым.

Идея о том, чтобы написать книгу, пришла к супруге певца в разгар пандемии, однако тогда все издательства были закрыты. Ей на помощь пришла писательница Дарья Донцова, которая поспособствовала сотрудничеству Марины Газмановой с «Эксмо».

Знакомство знаменитой пары состоялось в Воронеже, куда Олег Газманов приехал на гастроли. Он лично пригласил девушку, которая ему очень понравилась со спины, на концерт. С тех пор они не расставались, однако не спешили связывать себя узами брака. Однажды певец пришел к возлюбленной и сказал, что написал песню «Прощай». Он поставил условие: или свадьба, или расставание. Какое-то время они были не вместе, и именно в этот период Марина Газманова поняла, что готова стать для артиста «женщиной, которую не захочется предать».

Автор книги и ее супруг считают, что секрет семейного счастья кроется в здравом рассудке и терпении. Они договорились, что «когда вспыхивают, считают до десяти». Раздраженному человеку всегда кажется, что он прав, даже если это не так на самом деле.